Chiara Ferragni e Fedez, che “frecciata” di Leone a papà: la frase a sorpresa durante i preparativi per Natale

Fedez e Chiara Ferragni sono impegnati nella costruzione della gingerbread house per Natale quando il figlio Leo improvvisamente se la prende con il papà, dandogli del “monello”, poi “pazzarello” e infine del “vecchiolino”.

Fedez messo all'angolo da Leone e Chiara Ferragni

Un pomeriggio in famiglia per Chiara Ferragni e Fedez. I due, come dimostrano i post pubblicati della stories, sono impegnati nella costruzione della gingerbread house, la famosa casetta di pan di zenzero americana realizzata per festeggiare il Natale. Durante i lavori però il piccolo Leo si gira improvvisamente verso il padre e gli dà prima del monello e poi del pazzerello, cogliendo di sorpresa il rapper. I "complimenti" del piccolo non sono finiti dato che, dopo un momenti di pausa, si rivolge di nuovo a Fedez e gli dice: «Papà, sei un po’ vecchiolino, non sei proprio vecchio…».

A quel punto Fedez si difende e assicura Leone di essere più giovane di Chiara, ma il piccolo non molla: «Non è vecchia, tu sei vecchio!». Nel frattempo la Ferragni approfitta per farsi fare i complimenti per la sua bella pelle dal figlio, che ripete senza problemi mentre fissa divertito il papà ormai messo all’angolo: «Guarda che bella pelle che ha mamma!!!… Guarda!».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Dicembre 2021, 15:56

