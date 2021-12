Grande Fratello Vip, tra Manuel Bortuzzo e Lulù volano parolacce e insulti: «Il bacino? Battute del c****»

di

Al Grande Fratello Vip tra Manuel Bortuzzo e Lulù va sempre peggio. La ragazza mostra le sue gelosie e insicurezze e il nuotatore appare esasperato. In un battibecco sorto questa mattina, non appena i concorrenti della casa più spiata d'Italia si sono svegliati, sono volati insulti e parolacce. Già da tempo il ragazzo non riesce più a trattenersi e la tensione è alle stelle.

GF Vip, Manuel Bortuzzo e Lulù

Bortuzzo ha letteralmente sbottato contro la coinquilina dopo che questa gli ha fatto notare di non aver ricevuto il bacino del buongiorno. «A Sophie sì e a me no. È una battuta». ha detto la principessa. Non è la prima volta che la ragazza si lamenta per il comportamento di Manuel. All'inizio i due erano molto vicini, ma la situazione è degenerata.



GF Vip, la rabbia di Manuel Bortuzzo

All'ennesimo richiamo sulle mancate attenzioni, tuttavia, Bortuzzo è esploso: «Da due mesi ripetiamo le stesse cose. Io mi faccio i cazzi miei, tu ti fai i tuoi. Non rompere il ca**o, ma che vuoi? Il bacino a Sophie e non a te? Sono battute pesanti del caz**, che a me fanno schifo».

