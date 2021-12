Belen Rodriguez e l’addio ad Antonio Spinalbese: «La verità è un'altra...»

Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese di nuovo insieme. I due, che sembravano ormai abitare in due case diverse, sono stati sopresi mentre passeggiano sorridenti per Milano, con la showgirl che assicura: «Noi due non ci siamo mai lasciati».

Belen Rodriguez, Antonio Spinalbese e Luna Marì (Instagram)

Belen Rodriguez e l’addio ad Antonio Spinalbese

Da tempo si parla della crisi fra Belen Rodriguez e il fidanzato Antonio Spinalbese, papà della piccola Luna Marì. La coppia sembrava ormai definitivamente divisa e dai post pubblicati sui social pareva addirittura che i due abitassero addirittura in case separate, ma attraverso un incontro con i paparazzi di “Chi” la showgirl ha detto la sua sulla presunta separazione.

Belen e Antonio sono stati infatti fotografati dal settimanale diretto da Alfonso Singorini mentre passeggiano mano nella mano per Milano con la piccola e alla domanda sullo stato di salute della loro relazione la showgirl ha risposto sorridente: «Noi due non ci siamo mai lasciati».

Effettivamente, come titola il settimanale, «La crisi c'è stata» ma nonostante la lontananza tra i due non è successo nulla di irreparabile, dandogli modo di superare il momento di difficoltà.

