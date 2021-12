GFVip, Mila Suarez ex fidanzata di Alex Belli: «Delia Duran? L'amore non esiste... Ecco cosa vuole»

di

Mila Suarez, ex fidanzata di Alex Belli, interviene nel rapporto fra l’attore e la moglie Delia Duran. Da quando è entrato al GFvip Alex Belli non ha nascosto il suo debole per Soleil Sorge, costringendo Delia ad entrare nella casa per mettere le cose in chiaro.

Alex Belli e Delia Duran al GFVip (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, Mila Suarez: «Delia Duran vuole entrare gioco»

L’ex fidanzata di Alex Belli Mila Suarez spiega come secondo lei proseguirà il rapporto fra l’attore e la moglie Delia Duran. Secondo Mila per i due non c’è futuro: «La storia d’amore finirà – ha spiegato a “Nuovo” - L’amore non esiste, tra di loro. Non credo a Delia Duran. Per lui una donna è solo un’accompagnatrice, dato che si sente primadonna. Accetta solo donne che siano disposte a stare al suo gioco. E inaffidabile se eravamo insieme era perfetto, ma se mi assentavo allora combinava guai».

Mila Suarez (Instagram)

La volontà di Delia sarebbe quella di entrare in gioco: «Penso che c’è un motivo se ha attaccato più Soleil. Lei non si è arrabbiata con Alex perché vuole entrare nella Casa e credo stia facendo di tutto per far sì che accada».

