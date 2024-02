Chiara Ferragni lasciata da Fedez, Panatta la snobba: «Non me ne può fregare di meno, mai visto neanche il suo profilo social»

di Redazione web

Tutti parlano di Chiara Ferragni e Fedez. Tutti, o quasi tutti. C'è anche chi snobba il gossip del momento, semplicemente perché non interessato. Tra questi c'è Adriano Panatta. La leggenda del tennis italiano, intervenuto a Rainews, ha risposto alla domanda sulla separazione del momento in modo netto.

«Che noia... non me ne può fregare di meno. Con tutti i problemi che ci sono è normale parlare di Chiara Ferragni e Fedez o di Totti e Ilary? Non ho mai visto neanche il profilo Instagram di Ferragni, davvero... non me ne fregna niente», ha detto Panatta.

Panatta, noto tifoso romanista, ha commentato anche il caso della separazione tra Totti e Ilary: «Quando uno pesta una "menta" poi si sporca. Tra loro è finita a stracci. Ma ripeto, di queste cose non me ne frega niente».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Febbraio 2024, 12:06

