Fedez e Chiara Ferragni, Paola Ferrari: «Divorzio? Forse una strategia per distrarre dalle inchieste»

di Redazione web

Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati. Questa è la notizia. Dietro, si cela un mondo. E per qualcuno non è tutto come sembra. In tanti si sono chiesti se dietro questa crisi (o presunta tale) non si celi una strategia ben precisa. Tra questi, anche la giornalista Paola Ferrari.

Cosa ha detto Paola Ferrari

Paola Ferrari ha rilanciato lo scoop di Dagospia, chiedendosi se l'addio sia reale oppure no. «E se fosse tutta una mossa per distrarre l’attenzione sul Pandoro Gate e tutte le altre inchieste?». Intanto, per aspettare una posizione ufficiale dei due, probabilmente si dovrà aspettare domenica 3 marzo, quando Chiara Ferragni sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Secondo i rumor, sarebbe Fedez quello che ha fatto il passo d'addio, lasciando il tetto coniugale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Febbraio 2024, 09:10

