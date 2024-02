Fedez e Chiara Ferragni separati, lei va dall'avvocato divorzista per l'affido dei figli: «È la matrimonialista più famosa d'Italia»

Chiara Ferragni e Fedez a un passo dal divorzio? Da quando Dagospia ha lanciato l'indiscrezione sulla separazione tra l'influencer e il rapper, che sarebbe andato via dall'attico di CityLife in cui viveva con moglie e figli domenica dopo una furiosa lite, è caccia ai dettagli sulla fine del matrimonio vip. Dal motivo scatenante all'epilogo in tribunale: a quanto pare, l'imprenditrice avrebbe già incontrato un avvocato divorzista. Vediamo di chi si tratta.