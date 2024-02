Chiara Ferragni ospite da Fabio Fazio a "Che tempo che fa" domenica 3 marzo: l'intervista e la crisi con Fedez

di Redazione web

Chiara Ferragni sarà ospite di Fabio Fazio domenica 3 marzo a Che tempo che fa, in onda sul Nove. L'annuncio è arrivato dai profili social del programma e del conduttore proprio nel giorno in cui Dagospia ha dato per certa la fine del matrimonio tra l'influencer e Fedez, e sembra essere un segnale che la separazione potrebbe essere un argomento di discussione durante l'intervista.

Anche se Fazio non si sbilancia, appare plausibile che per quella data ci saranno più elementi per poter parlare di quello che è successo, oltre a tutto quello che riguarda l'imprenditrice digitale con il caso Balocco come punta dell'iceberg.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Febbraio 2024, 14:03

