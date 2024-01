Fedez, l'annuncio con Cruciani: «Non ora ma presto». Un podcast insieme su La 7?

di Alessia Di Fiore

Il rapper italiano Fedez e il conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani, tramite un messaggio sibillino, hanno annunciato sui social una possibile collaborazione tra i due.Qualche mese fa tra il rapper e Cruciani c'era stato uno scambio di battute sulle rispettive età: «Tu quanti anni hai?», chiedeva Federico. «57», la replica. «57 ed è più figo di me. Beh, ha più sex appeal». E Cruciani: «Forse più sex appeal, ma tu vieni da una situazione…». Fedez, piccato: «Ah, è perché son malato», e l’altro: «A 33 anni hai avuto delle robe che manco mi’ nonno…»

Il rapper reagì ridendo, facendo intuire che tra i due ci fosse una certa affinità, che si trasformi in qualcosa di più? Oggi, i due hanno pubblicato un video sui social dove affermano: «Non ora, ma presto. Se non ora, quando?, diceva qualcuno. Non tutti saranno felici di questa cosa: pochi. Ma è proprio questo: pochi ma tanti aspettano questa cosa. Tanti aspettano e in pochi saranno felici». Secondo alcune fonti, Fedez e Cruciani potrebbero lanciare un podcast insieme su La7. Ma i due non hanno rivelato alcun dettaglio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Gennaio 2024, 22:10

