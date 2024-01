Fedez ama divertirsi insieme ai suoi bambini Leone e Vittoria e, per questo, ogni giorno, i tre si inventano giochi nuovi e, spesso, il rapper posta storie molto divertenti sul proprio profilo Instagram. Così, è successo anche poco fa, quando il papà ha mostrato ai suoi milioni di fan come stesse giocando con la figlia: per lei ha svestito i panni dell'artista ricoperto di tatuaggi e si è trasformato in un pony.