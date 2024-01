Myrta Merlino, nuova frecciatina a Fedez? «Gli sta dando una mano. È un amico»

di Cristina Siciliano

La notizia di Chiara Ferragni indagata per truffa per il pandoro in collaborazione con Balocco ha innescato un botta e risposta tra Fedez e Myrta Merlino sull'assedio mediatico alla casa dei Ferragnez. Dopo aver ripreso con il cellulare i giornalisti che lo attendevano sotto casa sua, Fedez ha reagito bruscamente contro Pomeriggio 5: «Dovrebbero occuparsi di cose importanti». Proprio per questo motivo Myrta Merlino ha scelto di replicare con un invito a Chiara Ferragni e Fedez in studio per un'intervista, che tuttora non è stata accolta. E nelle ultime ore una presunta frecciatina di Myrta Merlino a Fedez non è passata inosservata.

La frecciatina

La conduttrice di Pomeriggio 5 ha voluto sdrammatizzare dopo aver mandato in onda un servizio su Chiara Ferragni.

Tornata in studio dopo il servizio, Myrta ha chiesto ai telespettatori: «Avete visto l'operazione simpatia di Fedez con Lino Banfi?». E ha aggiunto: «Gli sta dando una mano, è un amico». Quest'ultima frase ha catturato l'attenzione degli spettatori che pensano sia una frecciatina al rapper.

