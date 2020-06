Chiara Ferragni e l’amore per Tik Tok: «Contratto da mille e una...cifra altissima»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Giugno 2020, 12:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

grazie al web è diventata una potente influencer, prima col suo blog “Blonde salad” e poi col grande salto sui social, che l’ha consacrata star mondiale. Strumenti per la conquista del mondo della mode sono stati Instagram e ora la nuova app,, su cui Chiara è molto presente.L’amore della Ferragni per l’applicazione che ultimante comunque va per la maggiore però non sarebbe dettata solo da gusti personali, ma anche da un contratto. A legare la sua presenza sui video dell’app infatti ci sarebbe un accordo e anche molto remunerativo, almeno stando alle indiscrezioni che riporta “Chi” al fine di avvicinarla a un pubblico un po’ più avanti negli anni.Nelle “Chicche di gossip” infatti la rivista di Alfonso Signorini racconta un possibile retroscena: “TikTok – fa sapere il settimanale - il social network amatissimo dai giovani, ha puntato su Chiara Ferragni per conquistare un pubblico più adulto. Per lei un contratto da mille e una… cifra altissima”