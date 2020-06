Enrico Brignano è "Tutto casa e Teatro": lo show stasera su Rai2

Enrico Brignano e la sua prorompente comicità arrivano su Rai2 per una serata all'insegna dell'allegria e del divertimento: stasera alle 21.20 la seconda rete Rai propone Brignano Tutto casa e teatro, registrazione dello show che lo scorso 31 dicembre ha gremito lo Palazzo dello Sport di Roma. «È uno spettacolo spensierato perché fatto in tempi non sospetti, un live che abbiamo realizzato “inter nos” davanti a 6000 persone – racconta il comico romano – con ledwall, musica dal vivo e tanti sketch, in alcuni dei quali recita con me Flora (la fidanzata Flora Canto, madre della loro piccola Martina, ndr): saremo ad esempio Garibaldi e Anita e Romeo e Giulietta... un Romeo di 90 chili... Romeo er mejo der Colosseo».



Andato in scena mentre Brignano era già in tour con Un'ora sola vi vorrei, one man show che il 9 maggio sarebbe dovuto approdare perfino sul prestigioso palco dell'Arena di Verona (e che logicamente è stato riprogrammato nel 2021, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali, e riprenderà da Bari il 18 febbraio), lo spettacolo è stato espressamente pensato per la sera di San Silvestro è una carrellata di vecchi e nuovi successi, una visione scanzonata e ironica del mondo e della realtà. Senza una trama ben precisa, dunque, perché «spesso a capodanno l'attenzione del pubblico è diversa, ha un'aspettativa a tempo visto che a mezzanotte tutti hanno altre cose da fare, come brindare e mandare messaggini d'auguri, per questo non abbiamo cercato una linearità ma la spensieratezza pura, brevi sketch di facile comprensione. Quella sera ci siamo augurati il più roseo dei 2020, che invece è iniziato con le tensioni della guerra tra USA e Iran e poi è arrivato questo Coronavirus che ha messo in ginocchio il mondo intero». ù«Sono felice che la Rai mandi in onda questo spettacolo, mi conforta sapere di avere del materiale pronto perché alla gente manca il divertimento, quel minimo di distrazione che allontana il pensiero delle bollette da pagare» conclude.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Giugno 2020, 11:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA