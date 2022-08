Chiara Ferragni: «Quando ho capito che Fedez era l'uomo della mia vita». I dettagli inediti della coppia

di Federica Portoghese

Prosegue l'amatissimo story time di Chiara Ferragni su Tik Tok, dove racconta i dettagli più inediti dell'inizio della conoscenza con Fedez. I fan attendono impazienti l'appuntamento social della queen delle influencer, le sue rivelazioni lasciano sbalorditi i followers. Nella quarta parte, la Ferragni ha portato alla luce il seguito dei primi incontri con il marito: «Dopo il primo appuntamento ci siamo conosciuti bene, c’è stata una grande intesa emotiva. Successivamente abbiamo cercato di andare a cena insieme cercando di non farci paparazzare, ma era impossibile, uscivano sempre foto ovunque, perché naturalmente era una grande novità».

Chiara Ferragni rivela un momento romantico

L'imprenditrice digitale spiega nel video: «Lui poi è venuto a Parigi con me a inizio ottobre 2016, pubblichiamo la prima foto insieme e quindi ufficializziamo la frequentazione. Da quel momento ci frequentiamo ufficialmente e mi ricordo che una delle cose che più mi era piaciuta di lui era che una sera, prima del suo compleanno, eravamo ubriachi a cena, lui mi ha abbracciato e mi ha detto che voleva fare bambini con me e che mi voleva sposare. Secondo me in quel momento non c’era niente di più bello e sexy di un ragazzo che si voleva impegnare e costruire qualcosa».

Quando ha capito che Fedez era l'uomo della sua vita

Chiara Ferragni, inoltre, ha rivelato il momento in cui ha capito che, con Fedez, si trattasse di vero amore: «Da lì lui è venuto a Los Angeles quando poteva, io mi fermavo di più in Italia quando venivo per lavoro, abbiamo fatto un po’ di mesi avanti e indietro. A Natale 2016 è venuto a Los Angeles con la mia famiglia, siamo stati 10 giorni a casa mia, è stato bellissimo». Poi sottolinea: «Da lì ho capito che era una cosa importante, che non era una frequentazione così, ma una relazione che poteva essere la relazione della vita. Per i miei 30 anni, a maggio 2017, mi ha fatto la proposta di matrimonio all’Arena di Verona. Da lì tutto quello che avete visto è storia. Dopo pochi mesi sono rimasta incinta di Leo, ci siamo sposati poi a settembre 2018, e l’anno scorso è nata Vittoria».

Che non sia l'ultima puntata del seguitissimo story time della bella Ferragni? Restiamo in attesa di aggiornamenti...

