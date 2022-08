Oroscopo Paolo Fox weekend 6-7 agosto: nuove occasioni per l'Ariete. Cancro, Vergine e Acquario: occhio alla famiglia

L'oroscopo di Paolo Fox per il fine settimana del 6-7 agosto. Tutte le previsioni, per ogni segno zodiacale, del noto astrologo. Le stelle e i pianeti rivelano cosa accadrà nei vari campi (amore, fortuna, lavoro) in questo weekend.

Oroscopo, in arrivo soldi e fortuna per questi 3 segni

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni del weekend

ARIETE. abbandonano le responsabilità inutili. Periodo che va preso con le pinze. Domani tante occasioni e tante proposte da prendere subito.

TORO. c’è qualcosa da chiarire in amore. Ci sono in ballo delle questioni economiche. Domani aumentano le esigenze familiari. Attenzione alle spese in casa.

GEMELLI. progetto nuovo da sviluppare. Meglio evitare contrasti in amore. Domani cambiamento in atto sul lavoro, però si sentono molto sotto pressione.

CANCRO. attenzione al rapporto coi parenti soprattutto se ci sono questioni in sospeso. Domani deludono le collaborazioni professionali. Sono possibili solo lavori part-time.

LEONE. parlare di questioni economiche è necessario. Domani tanti progetti, ma altrettante spese. Fase molto importante per il lavoro.

VERGINE. possono mettere le carte in regola, soprattutto se hanno ancora una relazione ufficiosa. Domani litigio con i parenti. Dopo un momento possono portare avanti le loro idee.

BILANCIA. le coppie di lunga data dovranno decidere diverse cose pratiche e legali. Domani sono in recupero sul lavoro, ma non sono più loro stessi.

SCORPIONE. tutelare il loro amore è fondamentale. Entro la fine della settimana bisognerà aprire la bocca. Domani potrebbero arrabbiarsi. Partono i nuovi progetti, ma attenzione al denaro.

SAGITTARIO. un rapporto ancora non ufficiale sarà messo in regola grazie all’intervento favorevole di Giove. Domani non vogliono troppe complicazioni. Arrivare l’ora delle scelte definitive.

CAPRICORNO. provocazioni maggiori sopratutto se da poco è nato un figlio. Domani dovranno accettare il fatto che tutto sta cambiando velocemente. Anche le sicurezze cambiano.

ACQUARIO. non possono disinteressarsi di alcune responsabilità familiari. Domani meglio non discutere d’amore. Grande voglia di innovare.

PESCI. di quanto danno e ricevono non fanno ancora i giusti conti. Sono molto pensierosi. Domani le situazioni che non renderanno sarà meglio chiuderle in maniera definitiva.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Agosto 2022, 14:33

