Chiara Ferragni, le prime notti con Fedez: «Non potevamo sfiorarci...». Il dettaglio inedito

Il video più atteso del web, l'appuntamento fisso della Story Time di Chiara Ferragni, dove svela i restroscena della storia d'amore con Fedez. I segreti che nessuno si aspetta, dalla prima volta che la queen delle influencer ha visto Fedez alla loro prima conversazione, fino a svelare le paure di Chiara nell'essere, all'epoca, paparazzata in compagnia dell'attuale marito. Il suo timore iniziale, come ha spiegato nelle "puntate" di Tik Tok, era quello di finire nella bocca del gossip per una frequentazione di una sera, voleva accertarsi, prima di uscire allo scoperto e dare vita ai rumors, si trattasse di una conoscenza seria.

Le prime notti dei Ferragnez

Ma veniamo al nuovo incontro, che la Ferragni ha postato sui social. Questa volta non è sola, ma in compagnia di un "ospite speciale" nel video, Fedez. L'imprenditrice digitale ha raccontato il primo appuntamento con il rapper, avvenuto nel settembre del 2016 in un albergo di Milano, dove soggiornava Chiara, per evitare di essere paparazzati.

«Io tornavo da Los Angeles, non ci eravamo sentiti per tutta l’estate. Però il giorno in cui io stavo tornando lui mi ha scritto “Ferragni, mi devi una cena”. Io ho pensato che fosse in gamba e determinato e quindi gli ho detto di sì. All’epoca non avevo più il mio appartamento a Milano e stavo in un hotel, quindi per evitare i paparazzi lo invito a cena nel ristorante dell’hotel. E’ stata una cena molto bella!» confessa Chiara, mentre Fedez spoilera che, nonostante gli scrupoli, erano ugualmente stati fotografati insieme. Inoltre il cantante si sbilancia facendo riferimento a qualche dettaglio intimo sulla prima notte, ma l’influencer blocca più volte il video ridendo.

Poi Chiara prosegue il racconto: «Siamo stati bene, successivamente parto per New York. Ci sentiamo perché escono delle paparazzate di noi. In questi articoli esce che avevo un mazzo di fiori e scrivono che me li aveva regalati lui (Fedez). In realtà me li aveva regalati il mio socio per una cosa di business». Fedez in seguito la sorprende, una volta tornata in Italia, con un mazzo di fiori e spiega: «Io e Chiara aspettavamo di fare il gran salto, ma non potevamo farlo, perché mentre lei è andata a New York io sono andato in una missione con Unicef e mi sono beccato una malattia che si chiama, bocca, mani, piedi. E’ una malattia dove hai delle pustole infettive e quindi per tutta la settimana abbiamo solo parlato». La Ferragni, divertita, ricorda così quelle giornate: «Abbiamo fatto questa settimana durante la Fashion Week in cui veniva in camera mia, tutte le notti, e stavamo delle ore a parlare senza neanche poterci sfiorare». Questa la rivelazione choc dell'influencer, che ha lasciato tutti i suoi followers col fiato sospeso, in trepida attesa del prossimo episodio...

