Chiara Ferragni e Fedez, il video del primo appuntamento: «Aspettavamo solo di fare il grande salto»

Chiara Ferragni, Fedez e il loro primo appuntamento 'comico'. Continua il tanto atteso racconto di come si sono conosciuti i Ferragnez, ormai cibo quotidiano per i follower dell'imprenditrice digitale. Chiara, infatti, da giorni sta rilevando dettagli poco conosicuti dai fan sulla sua vita privata. Lo sta facendo attraverso dei video che pubblica sulla piattaforma Tik-Tok.

I follower, che attualmente sono cinque milioni, non aspettano altro che sentire il resto della storia. Chiara per rendere il tutto più interessante e per tenere i fan sulle spine, ha suddiviso il racconto in due parti. Andate entrambi virali e che hanno ricevuto tanti commenti da parte dei follower. Un utente ha scritto: «Vorrei sentire anche il punto di vista di Fedez».

E la Ferragni, che legge sempre i commenti dei follower, ha deciso di accontentarlo. Stavolta, la terza parte di «Come ho conosciuto Fede», vede protagonista oltre al sorriso smagliante della Ferragni anche il simpatico marito, che di stare a raccontare passo dopo passo le vicessitudini di anni fa pare che non ne abbia voglia. E infatti, sempre dall'animo spiritoso ha detto con tono ironico: «Evviva! Non sono stato costretto a fare questo video».

Come ho conosciuto Fedez

«A settembre io sono tornata da Los Angeles - inzia a raccontare la Ferragni - e Fedez mi ha scritto chiedendomi di andare a cena. Continuavo a pensare che fosse davvero un ragazzo in gamba e determinato, quindi ho accettato». Chiara e Fedez stanno raccontando la storia ai follower direttamente dalla maxi villa a Ibiza, dove si trovano attualmente per le vacanze estive insieme ai figli Leone e Vittoria.

Il siparietto divertente

Chiara racconta e Fedez annuisce. Poi viene rimproverato dolcemente dalla moglie: «Devi dire qualcosa ogni tanto». E Fedez replica: «Sisi, è tutto vero. È andata così», rendendo il video un ennesimo siparietto divertente che ha fatto impazzire i fan, ormai tanto affezionati alla coppia.

Poi Chiara continua: «A quei tempi non avevo una dimora fissa a Milano, così per evitare paparazzi ho dato appuntamento a Fede nell'hotel in cui vivevo. È stata una bellissima serata, poi sono ripartita per New York. Nel frattempo sono uscite delle foto in cui io e Fede siamo stati paparazzati e per questo motivo continuiamo a sentirci, scherzandoci su insieme».

Cosa ha raccontato Fedez

Poi il rapper prende le redini del racconto e dice: «In realtà io e Chiara aspettavamo solo il gran salto», alludendo alla loro prima volta. Ma ahimè i due sono stati costretti ad aspettare perchè Fedez, impegnato in una missione Unicef, è stato vittima di una malattia infettiva "bocca mani e piedi", che l'ha visto costretto a non avere più contatti con nessuno per circa una settimana.

Chiara ha dovuto più volte interrompere il video perchè Fedez ha voluto scherzare un po' troppo, utilizzando termini non appropriati che rischiavano la censura di Tik Tok. Anche la terza parte è andata virale raggiungendo in un'ora più di 500 mila visualizzazioni e i follower stanno già attendendo i prossimi retroscena sulla coppia più amata dei social.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Agosto 2022, 17:57

