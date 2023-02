Chiara Ferragni e Fedez in crisi, spunta il messaggio nascosto sul bavaglino di Vittoria

di Redazione web

Chiara Ferragni pochi minuti fa ha postato alcune storie in cui fa colazione con la figlia Vittoria (di Fedez nemmeno l'ombra). Poi l'influencer ha pubblicato un video in cui la bambina pettina un cavallino di peluche ma il dettaglio non è sfuggito ai fan più attenti che si sono subito chiesti se non fosse un messaggio nascosto che Chiara stava lanciando a qualcuno. Negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti le voci di una crisi tra l'influencer e il marito.

Chiara Ferragni e Fedez, crisi smentita? Spunta un video: «Erano insieme al ristorante di Cannavacciuolo»

​Fedez e Chiara Ferragni, lui torna su Instagram: «Tu la mia calamita, io la tua calamità». Poi cancella la storia

Ferragni e Fedez in crisi, il dettaglio notato dai fan: «Chiara non indossa più la fede». E continua il silenzio del rapper

Il messaggio nascosto

Chiara Ferragni avrebbe potuto utilizzare il bavaglino della figlia Vittoria per lanciare un messaggio nascosto. Sulla mini tovaglietta al collo della bambina compare infatti, la scritta: «F*ck patriarcato». Chiara, anche sul palco di Sanremo, ha infatti portato il messaggio per cui le donne non dovrebbero mai e per nessun motivo sottostare agli uomini. Per molti è però, ciò che è successo a lei nel periodo sanremese: Fedez infatti, le avrebbe più volte rubato la scena fino ad arrivare a baciare Rosa Chemical sul palco durante la finale della kermesse.

Crisi scongiurata?

I Ferragnez, che di solito pubblicano storie su storie insieme, in questi giorni sono parsi distanti. Chiara Ferragni non ha più pubblicato nulla con il marito e lui è letteralmente sparito dai social. I fan sono preoccupati e parlano di crisi nera tra i due, anche se nelle ultime ore ha cominciato a circolare un video che li ritrae insieme nel ristorante di Cannavacciuolo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Febbraio 2023, 11:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA