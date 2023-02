Chiara Ferragni e Fedez, crisi smentita? Spunta un video: «Erano insieme al ristorante di Cannavacciuolo»

di Redazione web

I Ferragnez non sarebbero in crisi e a confermarlo sarebbero delle immagini e un breve video che nelle ultime ore sta circolando sui social. La coppia infatti, si trovava a Villa Crespi, ristorante dello chef Antonino Cannavacciuolo, chef stellato e celebre volto televisivo (è uno dei giudici di Masterchef). Chiara Ferragni e Fedez sono parsi sorridenti e (almeno in apparenza) sereni. L'influencer e il rapper forse desiderano avere qualche momento di privacy e per questo motivo in questi giorni non stanno più comparendo insieme su Instagram. Nonostante le immagini però, i fan continuano ad essere preoccupati.

​Fedez e Chiara Ferragni, lui torna su Instagram: «Tu la mia calamita, io la tua calamità». Poi cancella la storia

Ferragni e Fedez in crisi, il dettaglio notato dai fan: «Chiara non indossa più la fede». E continua il silenzio del rapper

Chiara Ferragni e Fedez, «in quel palazzo c'è lo psicoterapeuta»: il giallo dell'ultimo avvistamento

Crisi Ferragnez scongiurata?

Negli ultimi giorni Chiara Ferragni e Fedez non hanno più pubblicato né storie né immagini insieme, o meglio, l'influencer continua a postare ma in solitaria mentre del rapper nemmeno l'ombra o solo qualche storia che poi sparisce dopo cinque minuti. La coppia è in crisi? Secondo le voci che circolano ultimamente, il Festival di Sanremo sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso - in primis il bacio di Rosa Chemical sul palco dell'Ariston nella serata finale - anche se i diretti interessati non si sono mai espressi a riguardo. I fan sono in trepidante attesa di un loro messaggio.

Il bacio con Rosa Chemical e la terapia di coppia

Ciò che avrebbe infastidito enormemente Chiara Ferragni sarebbe appunto stato il bacio di Rosa Chemical al marito Fedez durante la finale di Sanremo. Quando la coppia è tornata a Milano, è stata poi vista entrare nel palazzo dove si trova lo studio del terapista: chissà se la terapia di coppia riuscirà a dare i suoi frutti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Febbraio 2023, 08:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA