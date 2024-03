Chiara Ferragni, il resort 5 stelle lusso a Dubai: quanto costa al giorno, il prezzo è per pochi

Chiara Ferragni, dopo la separazione con Fedez, è volata a Dubai con i figli Vittoria e Leone per trascorrere le vacanze di Pasqua. Insieme a loro c'è la sorella Valentina Ferragni e la mamma, Marina Di Guardo. Ovviamente è un vacanza extra lusso quella che si sta concedendo l'influencer. Ospite, a quanto pare, del Bulgari Hotel Dubai dopo lo sfarzo e la bellezza certo non mancano. Ma andiamo a vedere quanto costa una notte nell'hotel della famiglia Ferragni.

Chiara Ferragni a Dubai, le vacanze senza Fedez

Sui social l'influencer ha postato una foto che la ritrae mano nella mano con Vittoria e Leone (sempre di spalle) all'aeroporto Malpensa, per poi iniziare a postare foto direttamente dagli Emirati. Pochi minuti fa, ecco che l'influencer mostra il suo look da spiaggia: un bikini dal pattern denim accompagnato da un sorriso smagliante, poi quella che molti suoi fan sui social hanno inteso come una nuova frecciatina all'ormai ex Fedez.

Chiara Ferragni a Dubai: quanto costa l'hotel extra lusso

Chiara Ferragni a Dubai è ospite del Bulgari Hotel, una delle catene più lussuose degli Emirati: ovviamente il prezzo non è per tutti..

Il Resort comprende un ristorante che vanta due stelle Micheline e gestito dallo chef Niko Romito. Tra le varie esperienze che propone l’albergo, inoltre, possiamo citare il Safari nel deserto, il tour di Abu Dhabi e un giro in elicottero. Ma quanto costa l’hotel in cui alloggia Chiara con Leone e Vittoria?

