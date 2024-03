Chiara Ferragni in bikini a Dubai, il body shaming sul seno: «Le hai lasciate a casa?». Lei risponde così

di Redazione Web

Chiara Ferragni vola a Dubai con la famiglia. Una vacanza per staccare dallo stress della separazione con Fedez, che ha cominciato il trasloco nella nuova casa dove si è trasferito di recente. L'influencer è negli Emirati Arabi insieme ai due figli Leone e Vittoria, ma anche insieme alla sorella Valentina e alla mamma, e racconta le sue giornate sui social, come sempre. Alle foto, nelle quali si mostra sorridente, arrivano diversi commenti di supporto, ma anche qualche critica fuori posto.

La risposta agli hater

Da qualche tempo Chiara Ferragni ha cambiato strategia social e ha cominciato a rispondere ai commenti sotto ai suoi post. Tanti cuori per chi le manda messaggi di supporto e qualche risposta piccata (senza volgarità) a chi la critica. A chi ha preso di mira la sua forma fisica, Chiara ha risposto a tono. «Le te**e le hai lasciate a Milano?», domanda ironicamente un hater sotto alla foto in cui l'imprenditrice si mostra in bikini. «Questo è il mio seno, se va bene a me non vedo perchè non dovrebbe andare bene a voi», scrive Chiara. E chi le chiede perché i figli non vanno scuola spiega che «hanno una vacanza di 2 settimane dalla scuola».

