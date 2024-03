Chiara Ferragni a Dubai con Leone e Vittoria. «Ma i bambini non studiano?». E lei risponde così

di Cristina Siciliano

È volata a Dubai con Leone e la piccola Vittoria per trascorrere le vacanze di Pasqua. Chiara Ferragni si è lasciata così alle spalle la crisi matrimoniale con Fedez e sta cercando di trascorrere qualche giorno di spensieratezza con i figli. L'imprenditrice continua a documentare la sua vacanza con foto e video e ha voluto rispondere alla domanda (pungente) di un utente: «Ma i bambini non studiano?».

La risposta di Chiara Ferragni

«I bambini sono in vacanza da scuola per due settimane», ha chiarito. L'imprenditrice digitale, giorno per giorno, condivide tanti scatti in famiglia in cui si mostra sorridente e, oggi più che mai visti i grandi cambiamenti che sta attraversando, cerca di riprendere in mano la sua vita.

Crisi matrimoniale

Chiara Ferragni a Dubai mentre Fedez trasloca. Una crisi matrimoniale più ufficiale di questa non esiste. D'altronde se il compleanno di Leone, 6 anni, aveva puntato i riflettori sul cambio strategia di comunicazione di Chiara Ferragni e Fedez, quello di Vittoria ha evidenziato il baratro che oggi si è aperto davanti alla coppia. La piccola di casa ha compiuto tre anni lo scorso sabato e per lei è stata organizzata una festa in un locale di Citylife. Sia Chiara che Fedez hanno pubblicato le foto della festa ma mai insieme e sempre senza mostrare i volti dei figli. Una decisione che sarebbe arrivata in risposta alle diffide che i due si sono inviati reciprocamente.

