Chiara Ferragni, Tommaso Zorzi confessa: «Per non ferirla dopo il Pandoro-gate non ho pubblicato un video. Poi le ho scritto una lettera»

di Cristina Siciliano

Chiara Ferragni sta cercando di ritrovare la giusta serenità dopo il Pandoro-gate. La scoperta di operazioni commerciali che non andavano affatto nella direzione della beneficenza e le inchieste portate avanti da diverse Procure hanno portato Chiara Ferragni ad avere un «crollo emotivo». Il tutto aggravato dalla situazione personale: la crisi matrimoniale tra l'imprenditrice e Fedez. Sul caso mediatico è intervenuto anche Tommaso Zorzi.

La rivelazione di Tommaso Zorzi

«Mi dispiace profondamente per Chiara Ferragni - ha rivelato Tommaso Zorzi in un'intervista a Vanity Fair -perché mi immedesimo spesso in quello che sta passando, considerando che si è ritrovata a gestire una cosa più grande di lei.

Tommaso Zorzi ha aggiunto: «Senza contare che in quei giorni ho scritto a Chiara Ferragni e le ho detto che mi auguravo che sarebbe passato tutto al più presto. Non mi sento di giudicare nessuno, e non mi piace che la gente debba per forza urlare contro gli errori della gente. Mi sembra una roba antiumana. Senza contare che un giorno potrebbe capitare a me».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Marzo 2024, 14:48

