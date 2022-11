Chiara Ferragni vola in Giordania per il ponte, ma senza Fedez e la family: ecco con chi era

Viaggio senza la family. Chiara Ferragni è in Giordania con la sua crew ma figli e marito Fedez sono rimasti a Milano. Come mostra sul suo profilo Instagram, l'imprenditrice digitale, nei giorni del lungo ponte della festa di tutti i Santi, è volata in Giordania. «Petra. E' stato un mio sogno visitare questo posto per così tanto tempo e oggi l'ho realizzato» scrive a corredo del post su Instagram dove mostra scatti incantevoli della città.

Nelle scorse ore, inoltre, Chiara aveva pubblicato foto del suo soggiorno nel Paese arabo, mostrando anche le prelibatezza degustate a cena e gli incantevoli luoghi che sta visitando insieme alla sua fedele amica, l'influencer Chiara Biasi, Martina Maccherone e Veronica Ferraro, insieme al suo inseparabile team.

Posto da sogno

Gli scatti postati sono incantevoli e rispecchiano il sogno di Chiara, come lei stessa dice nel post su Instagram. Dal party serale, brindisi e selfie, alla magia della terra araba, l'influencer sembra essersi divertita e aver realizzato il suo sogno, in particolare quello di visitare Petra, una splendida città della Giordania. Ma solo pochi giorni fa, Chiara era a Milano e si travestiva con i figli e Fedez per festeggiare Halloween. E non solo.

Il party

Chiara Ferragni per questo Halloween ha ricreato il look di Christina Aguilera nel videoclip di Dirty, ha fatto un salto temporale di 20 anni, ispirandosi al suo più grande successo. La moglie di Fedez ha indossato un look grintoso che l'ha resa una vera female popstar: ha lasciato l'addome totalmente scoperto e il seno, invece, coperto da un micro bikini. Ma il tocco più provocante è dato dai pantaloni in pelle, stile anni 90', che hanno lasciato il lato B di Chiara Ferragni totalmente scoperto. I pantaloni lasciano vedere solo gli slip che riportano la scritta "nasty", ossia "cattiva ragazza".

