Can Yaman e Francesca Chillemi, sui social cala il gelo. I due attori hanno litigato? Il dettaglio che non sfugge ai fan

Can Yaman e Francesca Chillemi ai ferri corti? I due attori, star della fiction Mediaset "Viola come il mare", hanno smesso di seguirsi sui social. Dopo l'idillio mostrato in pubblico e il presunto flirt svelato da "Chi", adesso nella coppia televisiva sarebbe calato il gelo. E il dettaglio non è sfuggito ai più attenti.

Can Yaman e Francesca Chillemi sono fidanzati?

La notizia del flirt tra i due aveva creato non pochi problemi, dal momento che l'attrice non è single, ma sta da anni con Stefano Rosso, con cui ha una figlia. I due attori sono stati fotografati mentre uscivano dallo stesso portone «dopo aver trascorso una notte insieme», aveva scritto il magazine diretto da Alfonso Signorini.

Il motivi del defollow

A poche ore dalla messa in onda dell'ultimo episodio di "Viola come il mare", è scoppiato il caso social che apre uno squarcio nel loro rapporto. I fan della coppia si chiedono cosa ci possa essere dietro. Colpa del presunto flirt? Non è dato saperlo. Al momento nessuno dei due ne ha parlato. L'attore, alle prese con un infortunio al piede, si trova in Turchia, mentre Francesca Chillemi è in Italia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Novembre 2022, 18:40

