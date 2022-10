Valentina Ferragni coniglietta sexy per Halloween a New York: fan impazziti

di Redazione web

Halloween da.. single. E' volata a New York Valentina Ferragni che ha deciso di trascorrere la festa di Halloween lontana da tutti. Dopo la fine della lunga relazione con Luca Vezil, la sorella dell'imprenditrice digitale più famosa al mondo, Chiara Ferragni, sta trascorrendo alcuni giorni in pieno divertimento e relax, partecipando a feste a tema con amici. E per quest'anno, dopo il travestimento da Katy Perry, ha scelto un costume da coniglietta sexy. «Black bunn» scrive nella didascalia sotto il post del suo profilo Instagram.

Come si nota dalle stories Instagram di Valentina, l'influencer ha passato la serata ad un party a Soho, in compagnia di molti amici, tutti rigorosamente travestiti da personaggi diversi. Da Jessica Rubbit a poliziotti: ce n'è per ogni gusto. Divertimento, risate e selfie: un party ad hoc.

Pioggia di compliementi

Un costume talmente sexy da accendere gli animi dei follower che sotto il post non si sono risparmiati in complementi. «Accendi l'Anima» si legge, e ancora «Il Senso, La Femminilità» scrive un altro utente. «Bellissima» continuano sotto il post, «No calma vale, te prego», «Pazzesca». Sembra, insomma, che il costume scelto da Valentina sia piaciuto a tutti.

Halloween in casa Ferragni

In casa Ferragni, Halloween non passa di certo inosservato. E anche la sorella più nota, Chiara, ha lasciato il segno pubblicato il suo travestimento in versione Christina Aguilera per l'occasione. L'imprenditrice digitale quest'anno ha osato, scegliendo un look da vera popstar, sexy e provocante al punto giusto. Chiara Ferragni ha organizzato un party a tema female popstar insieme alle amiche di sempre e le sorelle. Chiara Ferragni si è ispirata alla sensuale Christina Aguilera, Valentina e Francesca Ferragni invece hanno voluto copiare gli iconici look di Katy Perry e Madonna: tutte più sexy che mai.

