Fedez fa un complimento a Chiara Ferragni, ma lei lo stronca: «Orrendo». Ecco cosa è successo

Romanticismo d'altri tempi. O, forse, fin troppo moderno. Chiara Ferragni non sembra aver gradito l'apprezzamento del marito Fedez che l'ha appellata come «Ferragnona» mentre sottolineava la sua bellezza. «Ma quanto è bona la mia Ferragnona...».

Ma, se il rapper aveva l'intenzione di elogiare la moglie, lei invece lo stronca subito: «No Ferragnona no, è orrendo!» dice diretta e schietta.

«Ah ok scusa.. era un complimento» replica il giudice di X Factor amareggiato mentre interrompe la story. E successivamente, pubblica un'altro video per stuzzicare ancora la moglie. Inquadrando uno steam deck con cui giocare h24: «Un nuovo acquisto per non uscire più di casa. Grazie, mia moglie sarà contentissima» dice Fedez con, in sottofondo, Chiara che esulta ironicamente.

L'amore firmato Ferragnez

Non è una novità che i due Ferragnez si prendano in giro e scherzino fra loro. Anzi, i milioni di follower sono abituati all'ironia di Fedez e ai mille scherzi che spesso fa alla moglie, di cui si professa sempre super innamorato. Idem con i figli che, soprattutto con l'avvicinarsi di Halloween, li fa travestire da mostri spaventosi ironizzando sui loro costumi. Battute e scherzi che confermano l'amore di Fedez, sempre più legato alla sua famiglia.

