Chiara Ferragni si mostra con le gambe "non depilate". I fan: «Una di noi». La reazione di Fedez spiazza tutti

di E.C.

Chiara Ferragni si mostra con le gambe "non depilate". Fan entusiasti: «Una di noi». La reazione di Fedez spiazza tutti. Poco fa, il rapper milanese ha postato un video su Instagram che ha fatto subito il giro del web. Nel filmato, l'imprenditrice digitale - in Puglia con il marito - si mostra in una veste totalmente inedita.

Chiara Ferragni "sfoggia" delle gambe non depilate e piene di tatuaggi. Parte una mini-coreografia, quando accade l'inaspettato. Spunta Fedez da dietro, le gambe infatti erano le sue. Chiara era "avvinghiata" al marito in maniera bizzarra, in modo da nascondere le sue gambe. La gag diverte i fan.

«Chiara una di noi», scrivono ironici i fan. E ancora: «+27% di vendita di rasoi». «Finalmente la Ferry con bei piedi». Insomma, l'ironia di Chiara e Fedez scatena i commenti. «Siete troppo forti». In pochi minuti, il bizzarro video sfiora i 2milioni di visualizzazioni. I Ferragnez fanno (ancora) centro.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Luglio 2021, 19:03

