Il pranzo è servito, il "gesto poco elegante" della concorrente fa infuriare Insinna: «Non è nello spirito del gioco...»

Il pranzo è servito , il "gesto poco elegante" della concorrente. Flavio Insinna la riprende: «Non è nello spirito del gioco...». Oggi alle 14 su Rai1, come di consueto, è andato in onda il reboot dello storico programma condotto da Corrado. A sfidarsi, la campionessa Rosa Maria e il neo concorrente Daniele. Ma durante il primo quiz di cultura generale, è accaduto un fatto inaspettato.

Insinna chiede a Daniele: «Davanti a Stromboli c'è Strombolino, vero o falso?». Il concorrente risponde vero, ma risposta non è esatta. Spiga Insinna: «No, davanti a Stromboli c'è Strombolicchio...». Ma proprio in quel momento Rosa Maria "spiazza tutti" scoppiando in una sonora risata per la risposta errata.

A quel punto, il conduttore la riprende: «Senti Rosa Maria come ride, in barba al bon ton. Non è nello spirito del gioco...». La campionessa prova a giustificarsi: «No, ma mi dispiace tanto...». Insinna replica ironico: «Si vede che sei affranta, ma le scuse arrivano tardive». Risate in studio e il gioco prosegue. Alla fine a spuntarla è proprio Rosa Maria, che si conferma campionessa. Domani ci riprova.

