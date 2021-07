Andrea Zenga 'beccato' con un'altra, il video fa il giro del web: la reazione di Rosalinda Cannavò

Andrea Zenga è stato 'beccato' con un'altra e il video ha fatto il giro del web al punto che Rosalinda Cannavò si è vista costretta a intervenire. Come ha riportato Deianira Marzano, pubblicando la segnalazione di un utente, l'ex inquilino del Grande Fratello Vip era stato avvistato in aeroporto con una misteriosa ragazza. A chiarire chi fosse è stata proprio la fidanzata Rosalinda (Adua Del Vesco).

Andrea Zenga con un'altra, la reazione di Rosalinda Cannavò

«Nessuno vuole creare gossip con nessuno... Angelica è una bravissima ragazza e tra l’altro felicemente fidanzata. Siamo nel 2021, basta con questa concezione che chi è fidanzato non può nemmeno lavorare con un’altra donna», le parole dell'attrice infastidita da i rumors del web.

Andrea Zenga avvistato con un’altra ragazza. pic.twitter.com/v3ZvEuzZZm — disagiotv (@disagio_tv) July 25, 2021

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò

Qualche giorno fa la coppia, nel corso di un’intervista, ha svelato i progetti futuri. «Sarebbe grave se dopo cinque mesi dovessimo avere dei momenti bassi. Rosy mi seduce con lo sguardo, potrebbe avere anche il pigiama della nonna che mi farebbe sesso lo stesso. Anche se io la preferisco con le culotte … Siamo due innamorati che i trentacinque metri quadrati di casa di Andrea li hanno sfruttati tutti e intendo in ogni senso, ma anche a casa di Rosalinda non ci siamo mai lamentati, anzi...», ha detto Zenga. «Le persone sono convinte che fai il GF Vip e poi magari per tre anni prendi uno stipendio fisso, ma non è così. Noi dobbiamo fare i conti con la normalità e con il quotidiano. Oggi i conti in tasca li facciamo e non è il momento per comprare una casa. Presto però andremo a vivere insieme», ha aggiunto Rosalinda.

