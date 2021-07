Chiara Ferragni, il "brutto gesto" di Leone fa infuriare i fan: «Lo devi rimproverare, non ridere...»

Chiara Ferragni , il gesto di Leone fa infuriare i fan: «Lo devi rimproverare, non ridere...». L'imprenditrice digitale ha condiviso sul suo profilo Instagram un video con il figlioletto che ha fatto subito il giro del web. Nelle immagini, Leone e mamma Chiara sono nel giardino di un resort a Como, dove hanno trascorso il week end con il resto della famiglia.

In attesa della cena, Chiara Ferragni gioca con il bimbo in braccio. La moglie di Fedez chiede a Leone di darle un bacino come gli Eschimesi, con il naso. Ma il piccolo - troppo focoso nel riempire di baci la mamma - le dà una testata. A quel punto, Chiara lo mette giù dolorante e dice al figlioletto di baciarla con meno foga. Ma il bimbo continua con il "gioco" dei baci-testata.

I follower si dividono tra chi non resiste alla tenerezza del piccolo e chi pensa che mamma Chiara dovrebbe essere più severa. «Lo devi rimproverare se compie un gesto con il quale può far male e non ridere...». E ancora: «Se lo fa alla sorellina è pericoloso». C'è anche qualche mamma che ci scherza su: «Si vede che Chiara è aiutata dalla tata. Se lo avesse fatto mio figlio, dopo tutto il giorno appresso a lui non avrei reagito ridendo...». Ma i fan di Leone sono con lui: «È troppo tenero, non gli si può resistere». Ed è boom di like.

