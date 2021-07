di Emiliana Costa

Paura per Belen , malore durante Tu si que vales: «Ha fatto tre flebo...». Salta la registrazione. Pochi minuti fa, la showgirl argentina ha annunciato sulle stories di Instagram di aver avuto un malore durante la registrazione del programma targato Maria De Filippi. Belen era tornata a lavorare ad appena una settimana dalla nascita della secondogenita Luna Marì.

Tanto che sui social, i fan si erano divisi sul fatto se fosse presto tornare al lavoro a così pochi giorni dal parto. Pochi minuti fa, la conduttrice argentina ha postato nelle stories un video in cui è ritratta la piccola Luna Marì che dorme e il suo braccio con il cerotto post flebo.

Ecco le parole di Belen: «Sono appena tornata in hotel, non sono stata bene. Ho fatto tre flebo, perché era disidrata. Non sono riuscita a registrare la puntata, speriamo domani di riuscire a fare Tu si que vales». I fan sono con lei.

