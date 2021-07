di E.C.

Chiara Ferragni . Fedez regala un nuovo gioco a Leone, ma stavolta la reazione spiazza tutti: «Che dice?». Poco fa, l'imprenditrice digitale ha condiviso alcuni teneri video sulle stories di Instagram. Nelle immagini, mamma Chiara, papà Federico e il primogenito Leone si trovano nello studio del rapper che, per la gioia del bimbo, è pieno di action figure di supereroi.

Sul letto di Fedez, una scatola aperta con nuovi pupazzi. E neanche a dirlo, papà e figlio iniziano a giocare. «Che cosa succede?», dice Leone imitando la voce di Ironman, il suo personaggio preferito. E parte la "battaglia" dei supereroi. Ma durante "l'impresa" accade qualcosa di inaspettato. Il rapper chiede a Leone-Ironman: «Dove stai andando Ironman?». E la risposta del bimbo spiazza tutti: «A Pizzo Calabro».

A quel punto, mamma Chiara Ferragni e papà Fedez scoppiano in una sonora risata. Mentre l'ignaro Leone continua la sua lotta tra supereroi. Il video scioglie i cuori dei fan, è boom di like per super Leo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 31 Luglio 2021, 13:49

