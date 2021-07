Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti rivela: «I miei genitori divorziati? Ecco cosa penso di loro...»

Aurora Ramazzotti rivela: «I miei genitori divorziati? Ecco cosa penso di loro...». Rispondendo a una serie di domande su Instagram, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha parlato della separazione dei genitori avvenuta nel 2009, quando lei aveva 13 anni.

Leggi anche > Oroscopo di Paolo Fox, la classifica settimanale 31 luglio-7 agosto a Uno Weekend: «Ecco chi sale e chi scende»

Un follower infatti le chiede: «È giusto sacrificare la propria felicità accanto a qualcuno che non si ama solo per un figlio?». La ventiquattrenne risponde così: «Non credo che un bambino possa apprezzare il fatto che i genitori stiano insieme senza amore. Io credo che il bambino se ne accorga. Per non parlare del fatto che le energie che impieghi a mettere insieme i cocci della relazione li sottrai inevitabilmente al bambino, quindi… No. Sono figlia di genitori separati che mi hanno dato tanto tanto tanto amore».

Aurora è in ottimi rapporti con Tomaso Trussardi, il marito di mamma Michelle e Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti. L'influencer è anche molto presente con i fratellini Sole e Celeste e Raffaella Maria e Gabrio Tullio: «In realtà con loro mi sento più una zia, nemmeno una sorella maggiore. Sono molto legata a loro e curiosa di vederli crescere. Ma li vivo come dei nipotini». Aurora, un giorno, vorrebbe farli conoscere: «Ce la faremo. Ora aumenta la curiosità, io parlo sempre agli uni degli altri».

Ultimo aggiornamento: Sabato 31 Luglio 2021, 11:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA