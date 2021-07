Oroscopo di Paolo Fox, la classifica settimanale 31 luglio-7 agosto a Uno Weekend: «Ecco chi sale e chi scende»

Oroscopo di Paolo Fox , la classifica della settimana 31 luglio-7 agosto a Uno Weekend: «Ecco chi sale e chi scende». Oggi, nel corso del programma condotto da Anna Falchi e Beppe Concertini, è tornata la classifica di Paolo Fox. Ecco chi sale e chi scende nella settimana che va dal 31 luglio al 7 agosto.

12 Gemelli

Questa settimana volete parlare, ma o volete parlare troppo o troppe persone vogliono parlare con voi. O siete nella piena confusione o qualcuno vi butta nella piena confusione. Giornate pesanti martedì e mercoledì, attenti alle distrazioni. L'amore è un'incognita.

11 Bilancia

Persone molto buone che cercano di non far arrabbiare gli altri e non sanno dire di no. Quando però tenete dentro tante cose, poi non ce la fate e vi arrabbiate. Le giornate di giovedì e venerdì un po' faticose.

10 Sagittario

In questi giorni il Sagittario è molto strano in amore. Si trova in uno stato del tutto confusionale per i sentimenti. Buone novità per il lavoro alla fine dell'anno.

9 Pesci

In genere il segno dei Pesci è un romantico e quando inizia un rapporto idolatra il partner. Adesso il segno dei Pesci fa un passetto indietro. Sia in amore che nel lavoro c'è qualche piccola contrarietà. Sarete un po' incomprensibili.

8 Scorpione

Non ricominciate a fare i conti con tutti. Non si sa mai come la pensate e poi all'improvviso esplodete.

7 Acquario

Paradossalmente il segno del futuro ha paura del futuro. C'è un Saturno pesante che rappresenta il cambiamento, gli Acquario stanno cambiando vita e se da un lato sono elettrici dall'altro sono spiazzati. Settimana a metà.

6 Toro

C'è un po' di ruggine nelle trattative di tipo economico o di lavoro. Però torna l'amore perché Venere inizia un bel transito, sarete pronti a perdonare.

5 Cancro

Questa settimana passione eccezionale. Si sta sbloccando qualcosa, il 2022 è il vostro anno, ci potrebbe essere un matrimonio. Siete molto passionali.

4 Ariete

Tenaci, forti, determinati. L'Ariete è noto perché risorge dalle proprie ceneri. Giornate forti martedì e domenica, un po' di calo giovedì.

3 Leone

Il problema è Saturno opposto. È un anno di scelte drastiche, quindi siete un po' in pena. Ma la settimana è molto interessante, sabato e domenica la luna nel segno.

2 Vergine

Voi fate strike, tra questa e la prossima settimana, contratti, accordi, novità. Le persone che hanno le mani in pasta, possono fare delle cose. Cercate di concludere tutto entro quest'anno.

1 Capricorno

Anche se molto borbottone, è al massimo delle sue potenzialità. Pensate anche ai sentimenti e non solo al lavoro con Venere e Giove attivi. Siete saggi e lo dimostrerete in questa settimana.

Ultimo aggiornamento: Sabato 31 Luglio 2021, 10:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA