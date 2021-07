Chiara Ferragni lancia il trolley di lusso con l'occhio, ecco il prezzo da capogiro. Fan furiosi: «Non è possibile...»

Chiara Ferragni lancia il trolley con l'occhio, ecco il prezzo da capogiro. Fan increduli: «Non è possibile...». A pochi giorni da agosto, l'imprenditrice digitale ha lanciato un nuovo articolo della sua linea Chiara Ferragni Collection dedicato proprio alle vacanze. Si tratta del trolley "di lusso" con tanto di iconico occhio.

La valigia glamour è descritta così sul sito ufficiale: «Trolley con banda Maxi Logomania. L: 34 x P:20 x H:52,5». Il trolley - disponibile in celeste, rosa e nero - costa 250 euro. Ieri, è stata lanciata anche la linea kids di tute con l'occhio, per la prima volta anche per maschietto.

E se i follower hanno accolto con entusiasmo la prima linea di abbigliamento per bambino, qualche fan ha storto il naso per il prezzo dei trolley: «250 euro per una valigia? E chi se la può permettere?». E ancora: «Prezzo immorale...». «È troppo costosa per noi...». E intanto si attende il sold out.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Luglio 2021, 09:49

