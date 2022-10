Chiara Ferragni e Fedez, il video dei figli (poi rimosso) indigna i social. «Fai un sorriso e poi puoi tornare a disegnare»

Sta facendo discutere un video tratto dal profilo Instagram di Chiara Ferragni che riprende i figli Vittoria e Leone alla festa di compleanno di Fedez. Nel breve filmato si vede la secondogenita di casa Ferragnez disegnare mentre sta seduta a tavola. Niente di strano, apparentemente, ma in sottofondo si sente una frase che ha scatenato l'indignazione dei social. Una voce femminile dice: «Solo un minuto Leo. Fai un sorriso poi hai finito e puoi continuare a disegnare». Il video è stato poi rimosso e ricaricato senza audio.

Ferragnez, il giallo del video dei figli alla festa di compleanno

Un utente di Twitter è riuscito a salvare la clip prima che venisse sostituita e l'ha ricondivisa commentando: «Chiara Ferragni pubblica per sbaglio una story in cui la tata dice “Solo un minuto Leo. Fai un sorriso poi hai finito e puoi continuare a disegnare”. Forse doveva realizzare l’ennesimo contenuto? Il video è stato rimosso e ripubblicato senza audio». Il tweet ha raccolto migliaia di commenti e condivisioni, per lo più da parte di utenti arrabbiati con Fedez e Chiara Ferragni il modo in cui gestiscono l'immagine dei propri figli.

Un utente commenta: «Che poi l’ha rimessa senza audio. Doppiamente mi fa vedere del marcio. Se fosse stato naturale, il tutto, l’avrebbe lasciata senza problemi». Ma c'è anche chi smorza i toni, sottolineando che chiedere a dei bambini di fare foto a una festa non sia una pratica così insolita. «Quindi tutti i genitori che quando scattano una foto ai figli gli chiedono di sorridere sono brutte persone?», sottolinea un utente di Twitter. Il dibattito, come sempre quando si tratta dei Ferragnez, è aperto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Ottobre 2022, 21:15

