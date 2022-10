Totti e Noemi in gita a Montecarlo, viaggio all'estero tra amore e calcio: "beccati" in tribuna allo stadio del Monaco

Francesco Totti e Noemi Bocchi sempre più inseparabili. Gita domenicale all'estero per la nuova coppia, fotografata a Montecarlo, sugli spalti dello stadio Luis II. L'occasione è il match tra Monaco e Clermont. Nella foto si vede Totti attento a seguire la partita e Noemi al suo fianco, a occupare il posto che una volta era di Ilary.

Ilary torna a Trigoria: in tribuna per la partita di Cristian dove il "suo" Totti è diventato grande, tra ricordi e veleni FOTO

Totti e Noemi inseparabili

Dopo essere stati avvistati in un locale di Ponte Milvio in settimana, con tanto di foto e video diventate virali sui social, i due innamorati hanno preso un aereo e si sono diretti nel pricipato, dove Totti ama trascorrere spesso ore spensierate. Una gita senza figli, nonostante sui social l'ex calciatore abbia condiviso una foto con Chanel, la secondogenita avuta con l'ormai ex moglie Ilary.

Totti, Ilary Blasi provoca l'ex marito con un video e poi quel gesto davanti al negozio Rolex. E spunta un tag

La nuova coppia non si nasconde più

Tutto sempre più ufficiale, quindi. Mentre la causa di divorzio va avanti, Totti pensa già al futuro. La nuova casa a Vigna Clara è quasi pronta e il Pupone è pronto a fare i bagagli e trasferirsi con la nuova compagna. E chi li conosce, non esclude nulla, neanche la possibilità di avere un figlio insieme. Prematuro, ma non impossibile. Per il momento i due si godono la nuova relazione e non temono più telecamere e macchine fotografiche indiscrete. I due erano stati insieme anche a Tirana, per vedere la finale di Conference League vinta dalla Roma. In quel caso però, allo stadio di fianco a lui c'era il figlio Cristian. La discrezione di quei giorni è ampiamente superata.

