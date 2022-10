Ilary al circo, protagonista di un numero da brividi: l'acrobata le salta sopra con la bicicletta, Isabel col fiato sospeso FOTO

Ilary Blasi passa la domenica al circo. Mentre l'ex marito Francesco Totti viene fotografato a Montecarlo insieme alla nuova fiamma Noemi Bocchi, la showgirl ha dedicato un giorno alla piccola Isabel, accompagnandola allo show che si è tenuto a Latina.

Ilary, lo show da urlo al circo

Ilary Blasi è stata al circo insieme alla sorella maggiore Silvia e a un'amica. La showgirl ha raccontato la sua domenica tramite le storie Instagram. Ilary non si è limitata a osservare lo show, ma è stata protagonista di un numero da urlo. Chiamata a centro pista da un acrobata, ha fatto da "cavia" per uno spettacolo con la bicicletta. Mentre la showgirl stava immobile per terra, l'acrobata gli è saltato sopra con la bici. Il numero si è concluso con un grande applauso per l'ex signora Totti, che è poi tornata al posto per godersi il resto dello show.

Totti e Noemi a Montecarlo

Ilary a Latina, mentre Totti ha passato la domenica a Montecarlo insieme a Noemi. I due sono stati inquadrati dalla tv francese Canal+ sulle tribune dello stadio Louis II, uno di fianco all'altro intenti a guardare il match Monaco-Clermont. Ormai sono una coppia consolidata e anche le telecamere non sono un problema.

