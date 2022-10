Valentina Ferragni, dopo Luca Vezil spunta un nuovo amore: ecco chi è

Nuova love story per Valentina Ferragni. Dopo la rottura improvvisa con Luca Vezil, suo storico fidanzato da nove anni, sembra esserci già un nuovo amore. Secondo gli ultimi gossip riportati su Twitter dalla giornalista Claudia Cabrini, la sorella minore di Chiara starebbe già frequentando un’altra persona. Chi sarà la persona in questione?

Il nuovo flirt di Valentina sarebbe un attore spagnolo: Alvaro de Juana, new entry della serie tv Elite, presto disponibile su Netflix, con il ruolo di Didac. Alvaro ha 19 anni, e quindi è più giovane di Valentina Ferragni di ben 10 anni, de Juana ha iniziato a lavorare da bambino, dividendosi tra televisione, cinema, teatro e sala di doppiaggio. In Spagna la grande popolarità è arrivata nel 2019, quando ha lavorato nella soap opera Amar para siempre.

I rumors

Al momento nessuno dei due ha ufficializzato il flirt. Per loro, però, parlano i social: il segui su Instagram, da parte di entrambi, è però ben visibile. Non solo: dopo aver annunciato la separazione da Luca Vezil, Valentina Ferragni è volata a Madrid, che su Instagram ha definito la sua città del cuore. E proprio nella capitala spagnola vive de Juana.

Quando è scoppiata la scintilla

Stando alle indiscrezioni, la scintilla tra Alvaro de Juana e Valentina Ferragni sarebbe scoppiata di recente a Ibiza, complice alcuni amici in comune. Sul profilo Instagram dell’attore si trovano anche alcune foto a Capri scattate la scorsa estate: Alvaro ha trascorso alcuni giorni in Italia. E chissà che non fosse già in compagnia di Ferragni? Sarà tutto vero? Per molti lo spagnolo potrebbe essere stata la causa che ha portato all’addio tra Chiara e Luca Vezil, dopo tanti anni insieme.

