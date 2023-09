Chiara Ferragni, il dettaglio sospetto: «Ma è più gonfio?». La foto che fa impazzire i social

di Redazione web

Chiara Ferragni e la location da sogno dove sta trascorrendo l'anniversario di matrimonio con Fedez hanno incantato i fan. In alcuni scatti, l'imprenditrice digitale indossa un bikini molto sexy a bordo piscina, acqua limpida che riflette il verde della natura circostante.

Vista da sogno e sorriso smagliante, non sono però mancate le critiche all'influencer. Ecco il dettaglio non gradito ai fan.

Chiara Ferragni, critiche

«Chiara, ma hai usato photoshop male: quando mai il tuo sedere è stato così gonfio?», le chiede un utente. E, ancora:«Usi i filtri male e si vede: l'hai sempre avuto piatto», scrive un altro account.

Non è la prima volta che a Chiara Ferragni viene fatto notare che pare usi filtri o modifiche alle sue immagini. In realtà, si tratta banalmente della posa in cui si mette per gli scatti fotografici e, forse, qualche allenamento mirato in più.

Supporto dei fan

«Sei bellissima così, non li pensare», le scrive in supporto una fan.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Settembre 2023, 21:16

