Chiara Ferragni e Fedez, 5 anni di matrimonio. Lei: «Spesso è difficile». Lui: fra la luce e in mezzo al buio sempre accanto a me

di Redazione web

Chiara Ferragni (36 anni) e Fedez (33 anni) hanno festeggiato il loro quinto anniversario di matrimonio proprio oggi, 1 settembre, e hanno voluto condividere alcuni ricordi di quella bellissima giornata con i loro follower. Cinque anni dopo il fatidico "sì", i due sono ancora più uniti e affiatati, nonostante le difficoltà della vita e dei loro caratteri li abbiano messi spesso a dura prova.

Questa estate è stata parecchio turbolenta per i Ferragnez, ma i due hanno dimostrato, ancora una volta come, grazie all'amore, tutto si possa superare. Andiamo a leggere le loro dediche per questo giorno speciale.

L'anniversario di matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez

I Ferragnez hanno festeggiato 5 anni di matrimonio e i loro follower sentono di averli accompagnati ungo tutto questo percorso, tramite i loro aggiornamenti quotidiani sui social.

Chiara e Fedez hanno pubblicato due post per celebrare l'anniversario. L'influencer e imprenditrice digitale ha scritto: «1 settembre 2018 - 1 settembre 2023: 5 anni di matrimonio e 7 anni insieme. Non è sempre facile, anzi spesso è difficile (come tutte le cose più importanti della vita) ma tu sei la mia persona e sono felicissima di averti al mio fianco », mentre il rapper ha ricordato il momento più difficile per lui, ovvero quello della malattia, «7 anni insieme, 5 anni di matrimonio. In salute e in malattia, fra la luce e in mezzo al buio sempre accanto a me».

I Ferragnez sono una delle coppie più amate e i fan sono felicissimi di vedere che l'amore che li lega è sempre più forte.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Settembre 2023, 16:52

