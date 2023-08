Fedez, "mago Federico" per i figli: ma non va benissimo. Vittoria: «Talento ereditato da papà»

di Redazione web

Cosa non si farebbe per i propri figli e anche Chiara Ferragni e Fedez lo sanno bene. Il papà di Leone e Vittoria si è improvvisato mago per un giorno creando dei trucchi di magia non proprio riusciti.

Il siparietto in casa Ferragnez ha fatto sorridere i fan e, nonostante la faccia alquanto basita, ma divertita della moglie e imprenditrice digitale, Fedez ha fatto il possibile per divertire i suoi piccoli, rispettivamente di 5 anni il maschietto e 2 la femminuccia. Ci sarà riuscito? Scopriamolo insieme.

«Mago Federico»

Se per tutti il rapper è Fedez, per i suoi figli questa mattina era Mago Federico.

«Bambini benvenuti allo spettacolo di Mago Federico, il mago più fico. Iniziamo subito con una magia», ha improvvisato Fedez con una bacchetta magica. Poi una penna per bucare un foglio alla quale però, è venuta via la punta; un filo che sarebbe dovuto restare invisibile era palesemente in bella mostra, e così via.

Meglio, invece, la piccola Vittoria che, dall'"alto" dei suoi 2 anni già sa come fare magie: «Hai il potere di Elsa? Fammi vedere una sua magia... Wow, ma è pazzesca amore», le ha detto Fedez mentre, letteralmente, la piccola muoveva solo le mani immaginando chi sa quale potere, comunque più nel personaggio e credibile del papà.

