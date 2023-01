Chiara Ferragni, l'annuncio alle 15: notizia speciale in arrivo, di cosa si tratta

Chiara Ferragni farà uno speciale annuncio alle 3 del pomeriggio. A parlarne è la stessa imprenditrice che lo fa con una Instagram story. La Ferry mostra un orologio che segna le 10,30 quasi a scandire le ore che la separano da quello che vuole comunicare ai suoi numerossissimi followers.

L'annuncio

Nessuna anticipazione, nessun piccolo spoiler (contrariamente a quello che è abituato a fare il marito Fedez), Chiara dice solo che ci sarà una notizia speciale e corona il tutto con un cuoricino, come a dire che è qualcosa che le sta molto a cuore. Non è la prima volta che l'influencer anticipa un annuncio importante, e subito si sono scatenate le ipotesi.

C'è chi crede che sia qualcosa relativo a uno dei suoi mille progetti lavorativi e chi pensa che sia qualcosa inerente a Sanremo. Chiara sarà tra i volti del Festival, salendo sul palco dell'Ariston nella prima serata della kermesse. La Ferragni ha già anticipato quali saranno le firme con cui vestità nel corso dell'evento e ha spiegato anche che devolverà per intero il compenso in beneficenza a supporto della lotta alla violenza contro le donne, tema che porterà a Sanremo. Non resta che attendere qualche ora.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Gennaio 2023, 12:54

