Gina Lollobrigida, Rigau confessa: «Era una donna tirchia». Poi le accuse al medico di fiducia: «Ricoverata troppo tardi»

Mattino Cinque torna a parlare dell'eredità di Gina Lollobrigida e si interroga su un possibile ricorso da parte del figlio Milko, ma soprattutto da parte di Rigau, di fatto estromesso dal testamento della diva. Sebbene lo spagnolo abbia più volte detto di non essere interessato all'eredità della Lollo si vocifera che potrebbe impugnare il testamento chiedendo chiarimenti soprattutto in merito al 50% dei beni che spetterebbero a Piazzolla.

Gina parsimoniosa

In una intervista rilasciata a Federica Panicucci, quando la conduttrice gli fa presente che Piazzolla ha detto che i soldi della Lollobrigida erano stati spesi a causa del suo tenore di vita molto alto, Rigau risponde seccamente: «Non ho mai conosciuto una donna più tirchia di Gina Lollobrigida, lo dico con amore, lo ha detto anche il figlio», la Panicucci lo riprende invitandolo ad usare un termine meno brutto, definendo l'attrice parsimoniosa, ma Rigau ribadisce: «Lei era la prima a dirlo di essere tirchia».

Le accuse al medico

Poi le accuse di Rigau ricadono anche sul medico di fiducia della Lollobrigida, il cardiologo Francesco Ruggero che si prendeva cura di lei da anni insieme a Piazzolla: «Gina quando è stata ricoverata era in condizioni pessime: era denutrita, disidratata con un rene che non funzionava più e con lo stomaco pieno di sange, il dottor Francesco Ruggero dice che la guardava a casa ma quando è stata ricoverata stava maissimo. Doveva essere ricoverata prima». A tali accuse Ruggero replica spiegando che la condizione dell'attrice era critica e precipitata in fretta a causa dell'età avanzata: «Una donna di 95 anni può precipitare in fretta nelle sue condizioni di salute. Noi l'abbiamo ricoverata, ma in altre circostanze l'avremmo fatta morire serenamente a casa, ma abbiamo provato il tutto per tutto».

