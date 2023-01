Gf Vip, paura per Antonella Fiordelisi: «Attacco di panico, vuole abbandonare». Poi se la prende con Edoardo

Antonella Fiordelisi, paura nella notte nella casa del Grande Fratello Vip. L'influencer si è sentita male e ha avuto un brutto attacco di panico che l'ha quasi spinta ad abbandonare la casa. Per la Fiordelisi sono state ore concitate queste ultime anche a causa dell'ennesima accesa lite con il suo fidanzato, Edoardo Donnamaria.

Lite tra Antonella ed Edoardo

Edoardo e Antonella hanno litigato dopo che Donnamaria si è scusato con Oriana per averla nominata. Tra le cose che si sono dette la Fiordelisi ha anche accusato il volto di Forum di averle messo le mani addosso, scatenando a sua volta una reazione in lui che considerando gravissime le sue parole l'ha aggredita verbalmente. Dopo 24 ore di liti e di clima teso Murgia è andata da Edoardo chiedendogli di aiutare Antonella: «Scusate se vi interrompo, ma Antonella non sta bene. Ha appena detto che vuole andare a casa ed ha un attacco di panico».

L'attacco di panico

Quando Edoardo le ha chiesto spiegazioni la Fiordelisi ha risposto: «Sto male perché non sei come mi aspettavo. Io soffro di questa cosa, per me non è un gioco. Se stai giocando potevi dirmelo prima. e tu non capisci perché sto male, allora significa che non è cosa tra noi. Non sei stato carino nel fare molte cose. Anche la cosa che hai detto che ti ho condizionato per nominare Oriana», alla base del malore ci sarebbe quindi il rapporto tra Edoardo e Oriana.



Le parole di Antonella sono state molto dure: «Sei diventato energia negativa per me. Non voglio più stare male per te basta! Adesso lasciami stare basta voglio andarmene, sei una pessima persona. Sì, è successo che Oriana mi ha offesa, sei un bugiardo non ti riconosco più basta! Mi mandi energie negative e mi fai stare male. Io me ne voglio andare basta, me ne voglio andare». Donnamaria ha provato a farla ragionare, ma per ora tra i due pare non ci sia un punto di incontro, e lo confermano le parole del gieffino: «Tu non riesci a sopportare il fatto che io per Oriana non provi odio. Il nostro rapporto è sbilanciato, io sono razionale, ma cerco di accontentare le tue strane pretese e tu no».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Gennaio 2023, 11:42

