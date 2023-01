Chiara Ferragni, l'abito per Sanremo lo sceglie a Parigi? «Chi vuole intendere intenda»

di Redazione Web

Si avvicina per Chiara Ferragni il primo debutto in televisione. L'imprenditrice digitale sarà, infatti, la madrina di Amadeus e Gianni Morandi al Festival di Sanremo nella serata di apertura e di chiusura. Con cosa sfilerà Chiara Ferragni sul palco della kermesse è la domanda che più incuriosisce i telespettatori che con ansia attendono l'arrivo del 7 febbraio.

Influencer di stile e icona di moda, Chiara Ferragni è volata a Parigi per sole 24 ore e, secondo quanto ha riferito sui social, si tratterebbe di un viaggio davvero speciale: tornerà dopo aver scelto gli abiti da indossare sul palcoscenico di Sanremo?

Chiara Ferragni e le co-conduttrici di Sanremo 2023, lei esulta su Instagram: «Non vedo l'ora»

Valentina Ferragni, la festa di compleanno (bis): dal concerto all'after party. E l'outfit di Chiara è hot

Valentina Ferragni, il minidress in pelle che lascia l'intimo in vista non piace ai fan. Valanga di critiche: «Terrificante»

Chiara Ferragni, il debutto in televisione

«Domani sarà una giornata lunghissima, poi tornerò la sera a Milano. Qui sto facendo per la terza volta, anche se non ve ne ho mai parlato le altre volte, dei fitting molto speciali. E... chi vuole intendere intenda. Non vedo l'ora di farvi vedere», ha dichiarato Chiara Ferragni appena arrivata a Le Meurice, hotel di lusso a Parigi.

Non ha lasciato trapelare alcun dettaglio in più, ma probabilmente l'influencer da 28 milioni di follower è partita alla volta della città dell'amore per dei motivi legati al Festival.

Chi sarà lo stilista di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo non è ancora stato comunicato e probabilmente non lo sarà fino alla prima serata della kermesse canora. Tuttavia, la curiosità sulle Maison che potrebbero vestire la Ferragni, si dirama bene sui social a distanza di qualche settimana dall'inizio della 73esima edizione di Sanremo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Gennaio 2023, 13:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA