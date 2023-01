Chiara Ferragni e le co-conduttrici di Sanremo 2023, lei esulta su Instagram: «Non vedo l'ora»

Mancano poche settimane al Festival di Sanremo, e i preparativi fervono. Poche ore fa, inoltre, Amadeus ha rivelato al Tg1 chi saranno le altre due co-conduttrici del Festival: l'attrice fiorentina Chiara Francini e l'atleta Paola Egonu. Ora il quadro è completo e la madrina d'eccezione, Chiara Ferragni, esprime il suo entusiasmo: «Non vedo l'ora» scrive in una story Instagram dove mostra tutte le colleghe che, come lei affiancheranno Amadeus nelle 5 serate.

Oltre alle già citate, tra le co-conduttrici ci sarà anche Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, il seguitissimo programma di Rai2. E' ormai work in progress la 73^ edizione del Festival che si preannuncia ricca di news.

Primo scivolone

C'è già il primo spoiler del Festival. Come riporta la Stampa, stavolta il brano reso noto, prima del tempo, è «Parole dette male» di Giorgia. La cantante gareggerà all’edizione 2023 con questo brano che anticipa l'uscita dell'album «Blu1» il 17 febbraio. Il testo della canzone sarebbe stato scaricato grazie a un pre-order sul sito di Discotecalaziale.com, uno dei più rinomati negozi di musica della Capitale, e ripreso da un utente twitter che ha lanciato la bomba. Ma lo stesso tweet ora è stato cancellato e i responsabili del negozio negano tutto. L’esclusiva della pubblicazione del testo del pezzo in anteprima, infatti, è solo di TV Sorrisi e Canzoni, che una settimana prima della kermesse pubblicherà un numero speciale dedicato interamente al Festival.

L'attesa

A sette anni di distanza da «Oronero» il nuovo album di inediti prodotto da Big Fish (Microphonica / Columbia Records / Sony Music) porta Giorgia alla carica per un Festival che si preannuncia ricco di sorprese. L'immagine della copertina nasce dalla mente visionaria di Maria Grazia Chiuri che, ispirata dalla celebre immagine dell'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci, pone una donna alla ricerca di un centro comune tra cielo e terra, con un abito disegnato appositamente che riproduce le costellazioni.

