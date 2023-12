Elisabetta Canalis e l'allenamento... con qualche errore: «Tanto il mio personal non può correggermi perché è in Italia»

di Redazione web

Elisabetta Canalis non ha mai nascosto ai suoi fan di essere un'amante dello sport: le piace qualsiasi disciplina che implichi il movimento e il suo fisico tonico e super in forma ne è la prova. La showgirl, spesso, sul proprio profilo Instagram, pubblica video in cui mostra ai suoi follower gli esercizi che effettua durante i suoi allenamenti o le sessioni di boxe insieme al compagno e allenatore, Georgian Cimpeanu. Nelle ultime storie postate, si riferisce proprio a lui.

L'allenamento di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis ha pubblicato alcune storie sul proprio profilo Instagram in cui mostra ai fan come si allena. Reggiseno sportivo, pantaloncini corti e scarpe da ginnastica, l'ex velina esegue, prima, dei piegamenti laterali con un manubrio e, poi, alcune flessioni, sempre con l'aiuto di due manubri.



Elisabetta, quindi, scrive: «Sì, lo so che non scendo abbastanza nelle flessioni ma tanto Georgian è in Italia e non può correggermi». Infatti, il suo personal trainer è anche il suo compagno e, quando si allena, è sempre accanto a lei per darle dritte o correggerla sui vari esercizi. Cimpeanu, oltre a essere il personal trainer di Elisabetta, è anche il suo allenatore di boxe.

La storia tra Elisabetta e Georgian

Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu fanno coppia fissa ormai da qualche tempo. I due erano stati paparazzati insieme ancora prima che la showgirl si separasse dall'ormai ex marito Brian Perri. Quando il divorzio è stato ufficializzato, la coppia non si è più nascosta.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Dicembre 2023, 18:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA