Elisabetta Canalis incanta nella sua "La La Land": «Abbassi l'autostima»

di Redazione web

Elisabetta Canalis è molto attiva sui propri profili social, specie su Instagram dove, ogni giorno, pubblica foto, video o reel che riscuotono sempre molto successo tra i suoi fan. L'ex velina, in questo momento, si trova a Los Angeles, dove vive, ma nelle scorse settimane ha scattato vari shooting anche in Italia. Proprio l'ultimo post della showgirl racconta uno shooting per le vie della città americana che è piaciuto particolarmente ai follower.

Il post Instagram di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis ha pubblicato una nuova serie di foto sul proprio profilo Instagram in cui indossa un completo con una fantasia bianco e nera e degli stivali al ginocchio. A corredo delle immagini, scrive: «La La Land», riprendendo il famoso film di qualche anno fa. Nei vari scatti, l'ex velina posa in modo più sexy e in maniera anche divertente ma ciò che ha attirato maggiormente l'attenzione dei fan è stata una foto in particolare in cui dietro a lei passa una signora che non si accorge di essere ripresa. Quindi, gli ammiratori scrivono: «La signora dietro di te quando arriverà a casa, butterà via tutti gli specchi», «Sei bellissima, abbassi l'autostima di chiunque ti guardi» oppure ancora «Sei sempre uno spettacolo... ogni foto è meglio di quella prima».

Elisabetta Canalis, "Pretty Woman" per le vie di Beverly Hills: «Melissa Satta spostati». Ma non è come sembra

Elisabetta Canalis e i social

Elisabetta Canalis utilizza i social come una specie di diario personale e, infatti, posta foto e video di tanti momenti belli e da ricordare in vari luoghi del mondo o insieme alla sua bambina Skyler Eva che è già diventata la paladina dei suoi follower.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Novembre 2023, 17:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA